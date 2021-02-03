شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المحلة : الفريق أمامه فرصة لتقديم مستوى أفضل فى الدوري العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن خالد عيد، المدير الفني لنادي غزل المحلة، إن فريق المحلة لاعيبة لديهم فرصة جيدة جدا لتقديم مستوى جيد في الدوري العام.

وأوضح أن الأمور تسير بصورة جيد بعد الفوز على نادي الزمالك، مؤكدا أن الزمالك فريق ونادي كبير رغم الهزيمة.

وتابع المدير الفني لنادي غزل المحلة: «فوزنا على الزمالك لم يكن ضربة حظ أبداً».