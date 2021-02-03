شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد بعد الفوز على الزمالك «ملعب المحلة ليس به سحر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، إن فريقه حقق فوزا غاليا على حساب الزمالك، مساء الثلاثاء بالدوري الممتاز.

وأضاف خالد عيد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام منافس عريق واستطاع حسم اللقاء لصالحه.

كما أكد إن غزل المحلة كان يقدم مباريات جيدة بالفترة الأخيرة ولكن كان ينقصه التوفيق، مشددا :«فريقنا كان موفقا في مباراة اليوم، وحقق فوزا ثمينا».

وتابع :«الزمالك بعد طرد فرجاني ساسي تقدم كثيرا للهجوم وظهرت مساحات خالية في خطوطه الخلفية ولذلك قمت بإجراء تغييرات هجومية لاستغلال تلك المساحات».

وأردف:«الفوز في لقاء اليوم، أهم 3 نقاط في مشوارنا في الدوري ودافع قوي للفريق الذي يمتلك قواما أغلبه من اللاعبين الشباب، ويحتاج للصبر».

وأتم: «ملعب المحلة ليس به سحر، وما حدث طبيعي، لأن اللاعبين يتدربون عليه باستمرار ويخوضون مباريات ودية بشكل دائم».