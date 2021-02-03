3 اتحاديين مهددون بالإيقاف

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ونبه المدرب كاريلي اللاعبين إلى ضرورة التركيز والانضباط النفسي من أجل تجنب الحصول على الإنذار الرابع في مواجهة الفتح القادمة، على هامش تحضيراته الفنية للمباراة، التي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز وحصد النقاط الـ3 وتعزيز تواجد الفريق بمراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري. وحرص المدرب على معالجة الأخطاء الفنية التي حدثت في لقاء الاتفاق الماضي، التي أسهمت في خسارة العميد نتيجة المباراة بهدفين مقابل لا شيء. ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة النمور في مباراة الفتح القادمة تغييرات فنية على بعض خطوط الفريق، بما يتناسب مع الأسلوب الفني الذي سينتهجه كاريلي في المباراة القادمة.
وكان رئيس النادي أنمار الحائلي قد وقف على أبرز مسببات الخسارة أمام الاتفاق، وطالب الجهاز الفني بقيادة المدرب بتصحيح الأخطاء الفنية، والعمل على عودة الفريق للمسار الصحيح بدءا من لقاء الفتح، كما وعد اللاعبون رئيس النادي بالعودة للانتصارات وحصد النقاط الـ3 من أمام الفتح.