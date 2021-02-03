شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اتحاديين مهددون بالإيقاف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يواجه الثلاثي الاتحادي أحمد حجازي، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالمجيد السواط خطر الإيقاف في حال الحصول على الإنذار الرابع في مباراة الفتح غدا (الخميس) التي ستقام على ملعب الشرائع بمكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ستكون مواجهة العميد عقب لقاء الفتح، أمام المنافس التقليدي الأهلي في قمة الجولة الـ18 من بطولة الدوري.

ونبه المدرب كاريلي اللاعبين إلى ضرورة التركيز والانضباط النفسي من أجل تجنب الحصول على الإنذار الرابع في مواجهة الفتح القادمة، على هامش تحضيراته الفنية للمباراة، التي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز وحصد النقاط الـ3 وتعزيز تواجد الفريق بمراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري. وحرص المدرب على معالجة الأخطاء الفنية التي حدثت في لقاء الاتفاق الماضي، التي أسهمت في خسارة العميد نتيجة المباراة بهدفين مقابل لا شيء. ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة النمور في مباراة الفتح القادمة تغييرات فنية على بعض خطوط الفريق، بما يتناسب مع الأسلوب الفني الذي سينتهجه كاريلي في المباراة القادمة.

وكان رئيس النادي أنمار الحائلي قد وقف على أبرز مسببات الخسارة أمام الاتفاق، وطالب الجهاز الفني بقيادة المدرب بتصحيح الأخطاء الفنية، والعمل على عودة الفريق للمسار الصحيح بدءا من لقاء الفتح، كما وعد اللاعبون رئيس النادي بالعودة للانتصارات وحصد النقاط الـ3 من أمام الفتح.