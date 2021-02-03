شكرا لقرائتكم خبر عن الرميان يكشف إستراتيجية غولف السعودية.. في مؤتمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يسلط رئيس مجلس إدارة غولف السعودية والاتحاد السعودي للغولف ياسر الرميان، الضوء على بطولة السعودية الدولية للغولف المقدمة من سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، التي ينظمها غولف السعودية والاتحاد السعودي للغولف في نسختها الثالثة على التوالي بمشاركة نخبة من ألمع نجوم رياضة الغولف العالميين، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة الذي سيعقد في الثالثة والنصف من عصر اليوم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتحديدا بملعب الغولف والنادي الريفي رويال غرينز (منطقة الضيافة)، بحضور الرئيس التنفيذي لغولف السعودية والاتحاد ماجد السرور. وسيقوم الرميان بتسليط الضوء على البطولة، والإعلان عن آخر الأعمال الخاصة بغولف السعودية، وعن بدء تصميم الملعب الخاص بإقامة بطولات الغولف في القدية عاصمة المملكة للترفيه والرياضة والفنون، الذي يبعد 40 دقيقة من قلب الرياض، وبالقرب من ارتفاعات جبال طويق، بتصميم من أشهر لاعبي الغولف في العالم «جاك نيكولاس»، بالإضافة إلى الإجابة عن أسئلة واستفسارات الإعلاميين.

يذكر أن رئيس الاتحاد السعودي للغولف أعلن مؤخراً عن توجه «غولف السعودية» لإنشاء 13 ملعباً جديداً، ما بين الرياض والقدية والدرعية ونيوم والعلا وجدة والمنطقة الشرقية، حيث أبرمت غولف السعودية اتفاقية مع هيئة حي السفارات في مدينة الرياض لإنشاء ملعب وأكاديمية غولف خلال العامين القادمين، كما وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية في سبتمبر 2019 الماضي، مذكرة تفاهم تاريخية مع شركة «جريج نورمان لتصميم ملاعب الغولف» المعروفة عالمياً بملاعبها المتميزة، إذ ستقوم الشركة بتصميم ملعب غولف وادي صفار الذي يضم 27 حفرة في منطقة سكنية حصرية تعمل الهيئة على تطويرها في وادٍ ينعم بالخضرة ويقع إلى الغرب من العاصمة الرياض.