عضو لجنة الزمالك: الأهلي يمر بأزمة مالية.. ساسي سيبقى.. ومستمرون في الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك أن النادي الأهلي يمر بأزمة مالية مثل القلعة البيضاء وكل أندية مصر في الوقت الراهن على حد وصفه.

وفي تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" قال عبد الله :"مع إحترامي للنادي الأهلي يمكنني تأكيد مروره بأزمة مالية مثل كل الأندية المصرية، لكنني لا أود الحديث عن النادي الأهلي، نحترم الأخرين ونركز على نادينا فقط".

وأضاف إبراهيم عبد الله :"نعمل على إعداد خطة لنادي الزمالك من أجل الاستدامة المالية وإنهاء الأزمات المادية في الفترة المُقبلة، وستسير كل الأندية على دربنا لأن الزمالك هو النادي الرائد والقائد".

وتابع عضو لجنة الزمالك :"اللواء عماد عبد العزيز بذل مجهوداً كبيراً في الفترة السابقة من أجل إنشاء استاد لنادي الزمالك، ونحن لا نعلن عن شيء قبل أن ننتهي من كافة الإجراءات المتعلقة به، ونعمل في الوقت الحالي على تنمية موارد النادي".

وتابع إبراهيم :"نادي الزمالك صحح مسار أسعار اللاعبين في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، لأن من بين أسباب الأزمات المالية للأندية في الوقت الحالي هي الأسعار المرتفعة للغاية للاعبين".

وعن تعثر الأبيض في الدوري بالخسارة أمام غزل المحلة قال إبراهيم :"الزمالك لا ينزف نقاط مثلما يُقال، ما زلنا في صدارة الدوري حتى الآن، واللاعبون عازمون على الفوز بالبطولة لإسعاد جماهير نادي الزمالك هذا الموسم".

وأتم عبد الله بالحديث عن أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي قائلاً :"جماهير الزمالك تثق في اللاعب وفي إدارة النادي، نؤكد أن فرجاني سيجدد عقده ويستمر مع نادي الزمالك، واللاعب لم يُصرح من قبل أنه سيرحل والإدارة لم تصدر بيانات عن عدم تجديد اللاعب".