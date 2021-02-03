الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يكتسح ساوثهامبتون 9/0 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه ساوثهامبتون 9 / صفر خلال المباراة الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد آرون فان بيساكا في الدقيقة 18 وماركوس راشفورد في الدقيقة 25، ويان بيدناريك، لاعب ساوثهامبتون بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 34 وإدينسون كافاني في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد 4 / صفر.

وفي الشوط الثاني، سجل أنتوني مارسيال الهدف الخامس لمانشستر يونايتد في الدقيقة 69، و سكوت مكتوميناي في الدقيقة 71، ثم سجل برونو فبيرنانديز الهدف السابع في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل مارسيال الهدف الثاني له والثامن لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، ثم اختتم دانيال جيمس أهداف مانشستر يونايتد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وشهدت الدقيقة الثانية طرد ألكسندر جانكفيتز، لاعب ساوثهامبتون في الدقيقة الثانية، ثم طرد يان بيدناريك، لاعب ساوثهامبتون، في الدقيقة 87.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز كريستال بالاس على نيوكاسل 2 / 1.

وسجل هدفي كريستال بالاس خايرو ريديفالد وجاري كاهيل في الدقيقتين 21 و25، فيما سجل هدف نيوكاسل جونجو شيلفي في الدقيقة الثانية.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.