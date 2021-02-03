الزمالك ينفي توقيع عقوبات على لاعبيه.. وانهاء أزمة أشيمبونج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أنه خلال أيام قليلة، سيتسلم الزمالك أموال صفقة مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي، مشيراً الى إنهاء أزمة المحترف السابق بينجامين أشيمبونج.

وقال إبراهيم عبدالله في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" "خسارة مباراة غزل المحلة "للنسيان"، قد تخسر مباراة لكي تستفيق في المستقبل، لا يوجد أي غرامات أو خصم من المستحقات، لا نتدخل في الأمور الفنية، بالتأكيد باتشيكو سيدرس الأخطاء، ونثق في أشرف قاسم وعبدالحليم علي".

وتابع "الفريق فاز المباراة الماضية برباعية، الزمالك متصدر الدوري، بالطبع هناك حزن بعد الخسارة من غزل المحلة، لكن يجب أن تكون تلك الخسارة للنسيان، رب ضارة نافعة".

وخسر الزمالك أول مباراة له في الدوري الموسم الحالي 2-1 أمام غزل المحلة بالجولة الـ11.

وأضاف مسؤول الزمالك "تم إغلاق ملف أشيمبونج نهائياً، اللاعب قام بتفويض نادر السيد لحل الأمر معنا، سوف ندفع له مبلغ 250 ألف دولار، مستحقاته السابقة في الزمالك وليس الغرامة التي تجاوزت المليون دولار".

وكان أشيمبونج قد سبق وحصل على حكم بتغريم نادي الزمالك مبلغ مليون و250 ألف دولار، بعد شكواه لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وواصل "خلال أيام سوف نحصل على أموال إعارة مصطفى محمد من جالاتا سراي، الاتفاق أن يتم تحويل الأموال بعد وصول البطاقة الدولية بـ48 ساعة".

واختتم "هناك شرط جزائي لو تأخرت الأموال 5 أيام بعد الـ48 ساعة نحصل على 500 ألف دولار غرامة، ثم 50 ألف دولار عن كل يوم تأخير، لكن النادي التركي ملتزم بكل الأمور دون مشاكل".

وسجل مصطفى محمد أول أهدافه بقميص جالاتا سراي في شباك باشاك شهير في أول ظهور رسمي له بعد الإنتقال معاراً لمدة موسم ونصف من نادي الزمالك.