مدافع المحلة المصاب يوجه الشكر لفرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمد سامي، مدافع غزل المحلة، كواليس إصابته التي تعرض لها في مواجهة الزمالك بعد ركلة قوية في الوجه من التونسي فرجاني ساسي، مشيرا إلى أن عرف بفوز فريقه أثناء توجهه للعلاج في المنصورة.

وقال سامي، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس 1": "طبيب الفريق أبلغني بفوز المحلة أثناء توجهي للعلاج في المنصورة، وخضعت لآشعة وكنت في كامل الوعي وأنتظر نتيجة الفحوصات".

وأضاف: "أتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة، أقيم حاليا في المستشفى تحت الملاحظة ولست في العناية المركزة".

وتابع مازحا: "آخر ما أتذكره في المباراة هو الهدف الأول للمحلة الذي أحرزه عبده يحيى والصدام مع فرجاني ساسي".

وأتم مدافع المحلة قائلا: "أتوجه بالشكر لفرجاني ساسي، حيث تواصل معي منذ ساعتين واعتذر لي أكثر من مرة على إصابتي، فهو لاعب كبير وأخلاقه عالية، وقالوا لي إنه كان يطالب بسرعة نزول الطبيب لمعالجتي".

يُذكر أن غزل المحلة حقق فوزًا قاتلًا على حساب الزمالك بهدفين لواحد في إطار مباريات الأسبوع الـ11 من الدوري المصري.