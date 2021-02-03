مدرب الوكرة: نعرف "عظمة" الأهلي.. لكن هزيمة الدحيل صعبة.. خسرنا أمامه بالثمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد لوبيز ماركيز مدرب فريق الكرة القطري أن مواجهة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية لن تكون مواجهة سهلة على الفريق المصري أو نظيره القطري.

وفي تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" قال ماركيز :"جيمعنا ندرك أن الأهلي نادي عظيم، أسمع أنه فريق قوي جداً ليس في مصر فقط وإنما في العالم أجمع".

ويلعب الأهلي ضد الدحيل القطري في افتتاح مسيرة الفريقين في كأس العالم للأندية يوم الخميس المُقبل من أجل التنافس على بطاقة نصف نهائي المونديال ومواجهة بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا.

وأضاف مدرب الوكرة :"لا أعرف موسيماني ولا أتابع الأهلي ليمكنني الحديث فنياً عن الفريق وإبداء وجهة نظري، كل ما أعرفه أن الأهلي نادي كبير، لكن فريق الدحيل أيضاً من الصعب التغلب عليه".

وسبق للمدرب لوبيز الخسارة مع فريقه الوكرة بنتيجة (8-1) أمام الدحيل في هزيمة كارثية، ليعقب عليها قائلاً :"لقد سجلوا 4 أهداف في 8 دقائق أمامنا، مر فريقنا بحالة من التكاسل لدقائق، فحدثت لنا بعض المشكلات أمام الدحيل".

وأضاف لوبيز :"الدحيل فريق لديه لاعبين مميزين جداً على المستوى الفردي، يلعبون بصورة رائعة فردياً، وأؤكد ثانياً على هذا الأمر، يجب أن يتحلى أي فريق يواجههم بالتركيز الكبير لكي يتغلب عليهم".

وأنهى لوبيز :"الدحيل فريق متكامل على مستوى الدفاع والوسط والهجوم، يتمتع بالانسجام والتفاهم بين أفراده سواء المحترفين أو المحليين، وعلينا متابعة مواجهته مع الأهلي أولاً ثم نتحدث عن من يمكنه التعامل مع بايرن ميونيخ في نصف النهائي".