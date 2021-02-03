فييرا: الزمالك كان يجب أن يفوز على المحلة.. ورحلت لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد جورفان فييرا مدرب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض كان يجب أن يفوز على غزل المحلة، مشيراً إلى أنه رحل عن تدريب الفريق لعدم تجديد عقده.

وقال فييرا في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة النهار: "أتابع الدوري المصري عندما تتاح لي الفرصة، ولي الشرف أن أتابع هذا الدوري لأن اللاعبين يلعبون بتنافس كبير للغاية، وتابعت مباراة الزمالك وغزل المحلة".

وأضاف: "لا أحب أن أعلق على أداء مدرب، كانت هذه المباراة فرصة للزمالك ليعتلي صدارة الدوري، ومع احترامي لغزل المحلة ولكن الزمالك فريق كبير وكان يجب أن يفوز بالمباراة".

وعن أسباب رحيله عن الزمالك، قال فييرا: "لم يكن هناك مشاكل مع ممدوح عباس، وكنت أنتظر من الإدارة تجديد عقدي ولكن لم يقدم لي أي عرض لتجديد عقدي الذي كان ينتهي بنهاية الموسم، ولكني أؤكد لم يكن هناك أي مشاكل أدت إلى رحيلي، وتحدثت مع الراحل إبراهيم يوسف عن تجديد عقدي، ولكن الوعود لم تكن واضحة من مجلس الزمالك في ذلك الوقت".

واختتم فييرا: "كرة القدم تغيرت كثيراً في الوقت الحالي وأصبحت تعتمد على السرعة والقوة البدنية، ولا يمكن مقارنة الجيل الحالي للزمالك بالجيل الذي لعب تحت قيادتي، والجيل الذي لعب معي لعب بشكل قتالي وجيد للغاية".