الزمالك يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه ويهدد بعقوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قرر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك توقيع عقوبة مالية كبيرة على أي لاعب بالفريق حال ظهوره في وسائل الإعلام.

واشترط قاسم الحصول على إذن مسبق من جهاز الكرة في الزمالك قبل ظهور أي لاعب عبر وسائل الإعلام، وفقا لما أكده الموقع الرسمي للزمالك.

كما وجه قاسم تحذيرا لجميع لاعبي الفريق حال استخدام حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة سلبية في الفترة القادمة.

وطالب قاسم اللاعبين بالحفاظ على تركيزهم في الفترة الحالية من أجل الحفاظ على صدارة مسابقة الدوري، والاستعداد لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا المقبلة.

يُذكر أن غزل المحلة حقق فوزًا قاتلًا على حساب الزمالك بهدفين لواحد في إطار مباريات الأسبوع الـ11 من الدوري المصري.