حمادة صدقي: لم أقلق من تدريب الإنتاج.. والدوري مازال طويلاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حمادة صدقي، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، إنه لم يكن قلقاً من تولي مهمة تدريب ناديه رغم تذيّله جدول ترتيب الدوري.

وأضاف صدقي، خلال تصريحات لتايم سبورت، مساء اليوم الثاثاء:"لم أقلق ولابد أن يكون للمدرب تحديات يريد خوضها ولديّ أنا واللاعبين تحدياً ومازال الدوري طويلاً".

وأشار المدير الفني للإنتاج الحربي، إلى أن لاأحد يستطع توقع من هي الفرق التي ستهبط عقب نهاية الموسم عكس ما كان يتم من قبل بتوقع هبوط الفرق التي تصعد:"الآن هذه الفرق قوية".

وأتم صدقي تصريحاته بالإشارة إلى أن الفوز في أي مباراة سيجعل فريقه يتقدم لأكثر من مركز بجدول ترتيب الدوري، مضيفاً:"لديّ 5 مباريات خلال 20 يوماً وأتمنى التوفيق فيما هو قادم".

وبفوز الإنتاج الحربي على نظيره الجونة بثلاثية مقابل هدفين، اليوم الثلاثاء، رفع رصيده إلى النقطة 8 في المركز الـ 17 ـ قبل الأخير ـ بفارق نقطة عن وادي دجلة.