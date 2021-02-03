مدرب المحلة: عنفت اللاعبين وقلت لهم يجب أن نفوز على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد خالد عيد مدرب غزل المحلة، أنه عنفَ لاعبي فريقه بين شوطي لقاء الزمالك، مشيراً إلى أنه طالبهم بالفوز بالمباراة.

وحقق نادي غزل المحلة فوزاً قاتلا على الزمالك، بهدفين مقابل هدف، ضمن الأسبوع الحادي عشر في دوري we المصري.

وقال خالد عيد في تصريحات لقناتي "النهار" و"اون تايم سبورتس2": "3 نقاط مهمة جدا أمام الزمالك، وأشكر اللاعبين على المجهود الكبير، والحمد لله عدنا إلى المباراة بعدما كنا خسرانين حتى الدقيقة 70".

وأضاف: " اجريت تغييرات هجومية فلم يكن لدي ما اخسره وعندما تفوز على فريق مثل الزمالك يمنحك دفعة كبيرة ونريد عودة اسم المحلة من جديد".

وأكمل: "درسنا أسلوب الزمالك خلال مباراة المقاصة، والزمالك سيطر على الكرة خلال الشوط الثاني بسبب قلة الخبرات لدى اللاعبين، وألعب بمهاجم في مركز الظهير الأيمن، لأن الظهير الأيمن الأساسي مصاب".

واختتم خالد عيد تصريحاته: "تغيير أوباما أعطانا الأريحية قليلاً لأنه لاعب مهم ومن الممكن أن يسجل في أي وقت، وكنت أحس أن لاعبي الزمالك لديهم تعالي وأنهم واثقون من الفوز بالمباراة، ولكني عنفت لاعبي فريقي بين شوطي اللقاء وقلت لهم يجب أن نفوز بالمباراة".