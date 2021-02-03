فيديو يوتيوب | اهداف مباراة يوفنتوس والانتر في كأس ايطاليا “رونالدو يصل إلى قمة كرة القدم”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “يوفنتوس والانتر” في إحدى مباريات اليوم 2-2-2021 في إياب نصف نهائي كأس ايطاليا، المنتهية بفوز البيانكونيري على النيراتزوري.

وأدار اللقاء الحكم الايطالي “جيانباولو كالفاريزي”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

وضع يوفنتوس قدمًا في نهائي كأس ايطاليا بفوزه على الانتر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا مساء اليوم الثلاثاء.

وتقدم الانتر بالنتيجة في الدقيقة التاسعة عن طريق لاوتارو مارتينيز، قبل ان يتعادل “كريستيانو رونالدو” لفريق يوفنتوس من علامة الجزاء في الدقيقة (26)، وعاد النجم البرتغالي في الدقيقة (35) ليسجل هدف التقدم للبيانكونيري بعد خطأ ساذج من دفاع النيراتزوري.

وأصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل هداف في تاريخ كرة القدم بعدما صعد إلى قمة ترتيب الهدافين برصيد 763 هدفًا، بهدفيه أمام الانتر اليوم.

ومن المقرر إقامة مباراة الإياب بين يوفنتوس والانتر على ملعب أليانز ستاديوم يوم 9 فبراير الجاري، وسيواجه الفائز منهما المتأهل من الطرف الثاني لنصف النهائي “نابولي وأتلانتا”.

هدف تقدم الانتر عن طريق لاوتارو مارتينيز

هدف تعادل يوفنتوس عن طريق رونالدو

هدف تقدم يوفنتوس بالهدف الثاني عن طريق رونالدو

وصعد الانتر إلى هذا الدور بعد فوزه على فيورنتينا في دور 16 بنتيجة (2-1)، وبنفس النتيجة انتصر على جاره “ميلان” في دور ربع النهائي، في مباراة ملحمية شهدت 7 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء وركلة جزاء في الوقت الأصلي.

في المقابل انتصر يوفنتوس على “جنوى” في دور 16 بنتيجة (3-2)، قبل ان يزيح “سبال” من طريقه في ربع النهائي بأربعة أهداف نظيفة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام الانتر قبل مواجهة الذهاب التي ستقام يوم 9 فبراير الجاري على ملعبه “أليانز ستاديوم”.

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