الميركاتو | شبيبة سكيكدة الجزائري يتوصل لاتفاق مبدئي مع المدرب “بوعلي”

اقترب نادي شبيبة سكيكدة الجزائري من التعاقد مع المدرب الوطني فؤاد بوعلي بسوق الانتقالات الشتوية، خلفًا ليونس افتيسان، الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي على خلفية سوء النتائج.

وكشف بوعلي، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، يوم الثلاثاء أن تفاصيل صغيرة تفصله عن قيادة الجهاز الفني لشبيبة سكيكدة، موضحًا أن الفصل في الموضوع سيكون غدًا الأربعاء.

وأوضح بوعلي أنه يريد أن يعرف مدى تجاوب اللاعبين مع خطط الجهاز الفني، معترفًا بتوفر شبيبة سكيكدة على إمكانيات لوجيستية ومالية جيدة تفوق ربما ما تملكه عدد من أندية دوري المحترفين.

وقال بوعلي إنه يستهدف في حال عين مدربًا لشبيبة سكيكدة تحسين النتائج في المرحلة الأولى مع العمل على تحسين موقع الفريق على جدول ترتيب الدوري الجزائري في المرحلة الثانية.

يشار إلى أن شبيبة سكيكدة يحتل المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط بالدوري الجزائري.