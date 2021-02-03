تأكد بشكل رسمي اليوم الثلاثاء نقل مباراة الاهلي المصري والدحيل القطري على تردد قناة بي ان سبورت HD المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

وانفرد الخليج 365 بخبر إذاعة قنوات beIN Sports HD لمباراة الاهلي والدحيل على البث المباشر المفتوح قبل 5 أيام من الآن في تقرير خاص يوم 29 يناير 2021، أشرنا خلاله إلى حقيقة استبعاد أحمد الطيب ويوسف سيف ورؤوف خليف وعصام الشوالي من التعليق على المباراة وتكليف حفيظ دراجي بها.

والتالي تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports HD الناقلة مباراة الاهلي والدحيل القطري

القمر الصناعي: عرب سات 2C/2D/3A ، الاتجاه 26 شرقًا ، التردد 11566 أفقي – معدل الترميز 27500 ، التصحيح DVB-S2 8PSK 2/3.

القمر: النايل سات، التردد: 12765 أو 11054 أفقي – معدل الترميز 27500 ، معدل تصحيح الخطأ 4/3 ، إشارة ارسال البث DVB-S2 ، معدل تردد الموجة 8PSK.

موعد مباراة الاهلي والدحيل

تنطلق مباراة الاهلي والدحيل على ستاد المدينة التعليمية المونديالي في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021، الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت السعودية.

وستنقل المباراة على قناة الكأس القطرية المُشفرة (+3) بصوت المعلق الرياضي العُماني “خليل البلوشي” والذي يحظى بشعبية جيدة بين عشاق وجماهير النادي الأهلي، بالاضافة إلى المعلق المصري أحمد الطيب على القناة السادسة لقنوات الكأس.

وستهتم قنوات أخرى بنقل القمة العربية العربية في دور ال8 من مونديال الأندية أمثال قناة بين سبورت HD 11 بالتعليق الإنجليزي، بالاضافة إلى قناة TVP sport HD البولندية على القمر الصناعي هوت بيرد 1-6، وقناة C More Sport 1 HD fin الفنلندية على القمر الصناعي إنتل سات 10-02.