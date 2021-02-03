توافقت تقارير إعلامية مختلفة برازيلية وفرنسية وأمريكية على قرب تجديد نيمار عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة أربعة أعوام.
كان النجم البرازيلي الدولي انتقل من برشلونة إلى صفوف نادي العاصمة الفرنسية في عام 2017 مقابل صفقة قياسية بقيمة 222 مليون يورو، وينتهي عقد نيمار مع سان جيرمان في نهاية يونيو .2022
وذكرت محطة (سي بي إس) الأمريكية أنه لم يتبق سوى توضيح تفاصيل صغيرة قبل أن يتم الإعلان رسميًا عن تجديد عقد نيمار في غضون بضعة أيام.
كان نيمار، الذي أتم عامه التاسع والعشرين يوم الجمعة الماضي، قد صرح أول أمس الأحد في مقابلة مع محطة (تي إف1) الفرنسية بأنه يعتزم البقاء في باريس سان جيرمان.
ويُعْتَقَد أن نيمار يرغب في بقاء الفرنسي الدولي كيليان مبابي في سان جيرمان كما ترددت شائعات أنه يأمل في عودة اللعب جنبا إلى جنب مرة أخرى مع زميله السابق الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي الذي تثور تكهنات حول رحيله عن برشلونة الإسباني بعد هذا الموسم بعدما امضى عقدين في النادي الكتالوني.
كانت هذه تفاصيل خبر الميركاتو | نيمار يقترب من تمديد عقده مع باريس سان جيرمان لمدة طويلة جدًا!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.