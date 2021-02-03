انتقالات مانشستر يونايتد | سولشاير يتخلص من “روخو” بتركه لبوكا جونيورز

أعلن مانشستر يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز انتقال المدافع ماركوس روخو إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني لكن دون الكشف عن مقابل الصفقة اليوم الثلاثاء.

والتحق روخو بيونايتد قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي في أغسطس آب 2014 وشارك في 222 مباراة مع النادي الإنجليزي وسجل هدفين.

وقال يونايتد في بيان “أكمل ماركوس روخو إجراءات انتقاله إلى بوكا جونيورز. سيعود اللاعب البالغ عمره 30 عاما إلى بلاده بعقد نهائي بعد التوصل لاتفاق مع حامل لقب الدوري الأرجنتيني”.

وقضى روخو النصف الثاني من الموسم الماضي معارا في صفوف إستوديانتس قبل العودة إلى يونايتد، لكنه لم يلعب في تشكيلة المدرب أولي جونار سولشاير خلال الموسم الجاري.

وشارك روخو في مباراته الأخيرة مع يونايتد خلال الفوز 3-1 على برايتون آند هوف ألبيون في نوفمبر تشرين الثاني 2019.