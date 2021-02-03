الميركاتو | كريستيان جروس يُرحب بموستافي في شالكه

قال كريستيان جروس المدير الفني لفريق شالكه الألماني اليوم الثلاثاء إن إنضمام المدافع شكودران موستافي سيساعد الفريق، لكنه لن يتمكن من بدء المشاركة على الفور.

وانضم مدافع المنتخب الألماني السابق موستافي إلى شالكه أمس الإثنين قادمًا من آرسنال بعقد يستمر حتى نهاية الموسم، لكن اللاعب يخضع للعزل الطبي طبقًا لتدابير الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وسيغيب عن صفوف شالكه في مباراته المقررة أمام فولفسبورج غدا الأربعاء في بطولة كأس ألمانيا.

وقد يبدأ موستافي مشاركته مع الفريق في الدوري الألماني (بوندسليجا) مطلع الأسبوع المقبل خلال المباراة أمام لايبزيج، وقال جروس إن خبرة موستاني ستفيد الفريق بشكل كبير في ظل الوضع الحالي.

ويحتل شالكه المركز الثامن عشر الأخير في جدول البوندسليجا بفارق تسع نقاط خلف أقرب مراكز البقاء في الدرجة الأولى، ويواجه تحديًا صعبا في المراحل الــ15 المتبقية في الدوري من أجل تفادي الهبوط.

وقال موستافي في مقطع فيديو نشر بموقع نادي شالكه على الإنترنت اليوم الثلاثاء إنه سعيد بارتداء قميص الفريق اعتبارًا من الآن.

وكان موستافي ثالث صفقات شالكه خلال سوق الانتقالات الشتوية، بعد سياد كولاسيناك العائد من آرسنال ومهاجم المنتخب الهولندي السابق كلاس يان هونتلار القادم من أياكس الهولندي.