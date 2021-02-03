إصابة بدر بانون في الكاحل خلال تدريبات الاهلي الاستعدادية لمواجهة الدحيل

تعرض قلب دفاع النادي الاهلي المصري “بدر بانون” لإصابة في الكاحل، مساء اليوم الثلاثاء، أثناء التدريبات الاستعدادية لمواجهة الدحيل القطري في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2020.

وسيحل الأهلي ضيفًا على الدحيل في مباراة دور الـ 8 من مونديال الاندية بقطر يوم الخميس 4 فبراير الجاري على ملعب المدينة التعليمية المونديالي.

ويبدو أن مشاركة بانون محل شك الآن أمام الدحيل، لكنه سيخضع لفحص طبي على كاحله المصاب يوم غد الاربعاء للتأكد من عدم قدرته على خوض مباراة الدحيل من عدمه.

وتشير كافة التقارير إلى إمكانية مشاركة بدر بانون مع الأهلي في مباراة الخميس، دون تأكيد رسمي من جانب إدارة الأهلي أو مدير الكرة سيد عبد الحفيظ.

ويُمثل اللاعب الدولي المغربي صاحب الـ 27 عامًا نقطة قوة كبيرة في خط دفاع بطل دوري أبطال أفريقيا، ويعول عليه الجمهور الأهلاوي الكثير في عملية التصدي لثنائي هجوم الدحيل “المعز علي ومايكل أولونجا”.

وإذا ما غاب بدر بانون عن مباراة الأهلي والدحيل سيُجبر المدير الفني للفريق “بيتسو موسيماني” على إشراك قلب الدفاع صاحب الأداء المهتز في الفترة الأخيرة “ياسر إبراهيم” أو كثير الإصابات “رامي ربيعة”، جوار قلب الدفاع غير الاختصاصي “أيمن أشرف” الذي كان يلعب في الأصل كظهير أيسر.