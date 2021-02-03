الميركاتو | ميلان يتعاقد مع البديل المستقبلي لثيو هيرنانديز

حسم إيه سي ميلان الإيطالي صفقة جديدة لصالحه خلال الميركاتو الشتوي الذي انتهى مساء أمس الإثنين، بضم الظهير الأيسر “ميلوس كيركيز” من صفوف فريق “غيور تورنا أوزتالي” المجري.

وأكمل ميلان التوقيع مع كيركيز، البالغ من العمر 17 عامًا، والذي سينضم في البداية إلى فريق الشباب، مع إمكانية المشاركة مع الفريق الأول.

ووصل كيركيز إلى مدينة ميلانو الإيطالية أمس الإثنين، وأعلن الروسونيري التوقيع معه رسميًا، حيث ينظر إليه على أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المجرية.

واكتفى الميلان في بيانه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر؛ بالترحيب بلاعبه الجديد، مؤكدًا أن اللاعب سيبدأ مسيرته مع النادي اللومباردي في فريق الشباب.

وصرح وكيل أعمال المراهق المجري بعد توقيع العقد: “النادي أخبرنا: إنه يمكن اعتبار اللاعب في الفريق الأول، ليصبح احتياطيًا لثيو هيرنانديز في مركز الظهير الأيسر”.

جدير بالذكر أن ميلوس كيركيز لعب 18 مباراة لصالح فرقه المجري هذا الموسم، وكان مراقبًا من عدة أندية في الدوري الإيطالي وكذلك الإسباني، ولكن ميلان خطفه سريعًا قبل المنافسين.

من هو ميلوس كيركيز؟

ميلوس كيركيز هو لاعب كرة قدم، يلعب في مركز الظهير الأيسر، ويحمل الجنسيتين المجرية والصربية. ولد في 7 نوفمبر 2003، بمدينة “فيرباس” بمقاطعة “فويفودينا” في صربيا.

تدرب كيركيز في أكاديمية “ميكلوش فيهير” التابعة لناديه “غيور تورنا أوزتالي”، ثم لعب 16 مباراة مع الفريق الأول، الذي ينشط حاليًا في دوري الدرجة الثانية المجري.

جدير بالذكر أن ميلان نجح في حسم عدة صفقات خلال الميركاتو الشتوي؛ بالتعاقد مع المهاجم الكرواتي المخضرم ماريو ماندزوكيتش بشكل مجاني بعد فسخ عقده مع الدحيل القطري، متوسط الميدان الفرنسي سواليهو ميتي على سبيل الإعارة من تورينو، والمدافع الإنجليزي فيكايو توموري من تشيلسي.