يوفنتوس يثأر من إنتر ويسقطه بملعبة ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا

المنامة - ياسر ابراهيم - وضع يوفنتوس قدما في نهائي كأس إيطاليا عقب فوزه على مضيفه إنتر ميلان بهدفين لواحد، الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف نهائي، على ملعب "جوزيبي مياتزا".



ودخل يوفنتوس المباراة وعينه على الفوز والثأر من الهزيمة التي تلقاها على الملعب ذاته في مسابقة الدوري الشهر الفائت، لكن آمال الفريق الأبيض والأسود تعرضت لنكسة مبدئية، بعد أن تلقت شباكه هدفًا عند الدقيقة التاسعة حمل توقيع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.



ومع مرور الدقائق أحكم يوفنتوس سيطرته على أرض الملعب وهدد مرمى خصمه بعدة محاولات خطرة، أثمرت إحداها عن ركلة جزاء تسبب بها المدافع اشلي يونغ، ونفذها البرتغالي كريستيانو رونالدو بدقة عالية واضعًا الكرة في داخل الشباك عند الدقيقة 26.



واستمر يوفنتوس في ضغطه على مناطق خصمه إنتر، إلى أن تمكن رونالدو مجددا من هز شباك الحارس السلوفيني بهدف ثان عند الدقيقة 35، مستغلا خطأ دفاعي فادح من أليساندرو باستوني، كلف فريقه الخروج خاسرا من الشوط الأول.



وحاول إنتر تدارك الموقف في الشوط الثاني، ونزل بكامل ثقله الهجومي مهددا مرمى يوفنتوس في أكثر من مناسبة، لكن تألق الحارس المخضرم جانلويجي بوفون ومن أمامه المدافعين حال دون اهتزاز شباك "السيدة العجوز".



ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان الأسبوع المقبل على ملعب "آرينا ستاديوم" غي تورينو لخوض مواجهة الإياب، والتي يتعين على إنتر تحقيق الفوز بأكثر من هدفين لمتابعة مشواره في مسابقة الكأس.

