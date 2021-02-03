الامارات | حمدان بن محمد يشهد تفوق «العاصفة» في تحديات اللقايا بالمرموم

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تفوق «العاصفة» في تحديات اللقايا بالمرموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وأقيمت السباقات بميدان المرموم على مدار 18 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

وشهدت الأشواط الأربعة الرئيسة تفوقاً كاملاً لمؤسسة هجن العاصفة، التي سيطرت على صدارتها تحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي، إذ قاد «الشاهينية» للفوز بالتحدي الأول للقايا البكار المحليات، مسجلة توقيتاً قدره 7:25:7 دقائق، وعاد الهلالي للتميز من خلال ثاني الأشواط للقايا البكار المهجنات، حيث قدم هذه المرة «الشاهينية» على القمة بزمن بلغ 7:26:4 دقائق.

وكان الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات أيضاً من نصيب هجن العاصفة بتميز كبير لـ«شاهين»، الذي أبدع بقيادة غياث الهلالي، ووصل إلى خط النهاية في توقيت بلغ 7:29:8 دقائق، كما ظفر «شاهين» آخر لهجن العاصفة بصدارة الجعدان المهجنات في الشوط الرابع، بحسمه المركز الأول في زمن بلغ 7:33:6 دقائق.

أقيمت السباقات على مدار 18 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات.

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