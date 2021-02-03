الامارات | نجما شباب الأهلي «بيليه» وسعيد أحمد في القائمة الجديدة للمنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن نجما شباب الأهلي «بيليه» وسعيد أحمد في القائمة الجديدة للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب المنتخب الوطني، الهولندي مارفيك، أمس، عن قائمة موسعة تضم 28 لاعباً، تحضيراً للتجمع الداخلي الذي يقام في دبي من السادس إلى 10 الجاري، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وآسيا 2023.

وضمت القائمة عنصرين جديدين، هما النجمان الصاعدان في شباب الأهلي سعيد أحمد ومحمد جمعة «بيليه»، وذلك في أعقاب تألقهما الأخير مع شباب الأهلي، بجانب عودة حارس الوحدة محمد الشامسي. في المقابل، غاب حارس العين خالد عيسى، ولاعب شباب الأهلي عبدالله النقبي.

وجاءت الأسماء الـ28 كالتالي: علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، محمد صالح برغش، سالم راشد، خليفة الحمادي، شاهين عبدالرحمن، حسن المحرمي، وليد عباس، محمود خميس، يوسف جابر، سعيد أحمد، ماجد سرور، ماجد حسن، علي سالمين، عبدالله رمضان، خليل الحمادي، فابيو ليما، خلفان مبارك، طحنون الزعابي، علي صالح، كايو، محمد جمعة، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي وزايد العامري. وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية بعد نهاية الجولة الـ15 لدوري الخليج العربي، التي تقام غداً وبعد غدٍ.

غياب النقبي وخالد عيسى.. والقائمة النهائية بعد نهاية الجولة الـ15 للدوري.

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