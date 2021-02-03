الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس إسبانيا
ليفانتي - فياريال 22:00
غرناطة - برشلونة 00:00
بيرنلي - سيتي 22:00
فولهام - ليستر 22:00
ليفربول - برايتون 00:15
الدوري الفرنسي
بوردو - ليل 22:00
موناكو - نيس 00:00
سان جرمان - نيم 00:00
الدوري التونسي
الترجي - البنزرتي 18:00
أبوظبي Àوام
المقاصة - الاتحاد 19:00
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