اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس إسبانيا

ليفانتي - فياريال 22:00

غرناطة - 00:00

بيرنلي - سيتي 22:00

فولهام - ليستر 22:00

- برايتون 00:15

الدوري الفرنسي

بوردو - ليل 22:00

موناكو - نيس 00:00

سان جرمان - نيم 00:00

الدوري التونسي

الترجي - البنزرتي 18:00

أبوظبي Àوام

المقاصة - الاتحاد 19:00

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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