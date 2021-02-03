الامارات | بطولة السلم للدراجات الهوائية تختتم نسختها الخامسة بـ «نخبة السيدات»

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة السلم للدراجات الهوائية تختتم نسختها الخامسة بـ «نخبة السيدات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُسدل، اليوم، الستار على منافسات النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، المقامة بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمها مكتب سموه للمشتريات والتمويل، بإقامة سباق النخبة للسيدات، لمسافة 106 كيلومترات بمنطقة سيح السلم في دبي، بمشاركة 74 متسابقة من 24 جنسية.

وأضافت اللجنة المنظمة للبطولة سباق النخبة للسيدات، للمرة الأولى، ضمن منافسات البطولة التي تشهد هذا العام زيادة في عدد المنافَسات التي وصلت إلى ستة سباقات لمختلف الفئات، ومشاركة متسابقين من الهواة والمحترفين من الرجال والسيدات.

وسيقام سباق النخبة للسيدات وفق المسار الخاص الذي جهزته اللجنة المنظمة العليا ضمن محمية المرموم الطبيعية بمنطقة سيح السلم في دبي، على أن تشمل المشاركة صاحبات المراكز الـ10 الأولى من سباق الهواة الإماراتيات، الذي أقيم الشهر الماضي، وفريق المنتخب الوطني من المحترفات الإماراتيات، ولاعبات الأندية المحلية، والمتقاعدات من الأندية ممن لم يتجاوزن ثلاثة أعوام من تاريخ الاعتزال، وجميع المحترفات والمقيمات في الدولة، على أن يكون شرط الإقامة لفترة أكثر من عام شرطاً لاعتماد مشاركتهن.

وأكد الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير الفلاسي، أن دعم ورعاية وتوجيهات وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقفت دائماً وراء النجاح في كسب التحدي هذا العام، من خلال قدرتنا على زيادة عدد السباقات، رغم ظروف الجائحة الصحية التي يمر بها العالم.

وقال في تصريحات صحافية إن «ما تحقق من نجاحات يعود إلى كفاءة أعضاء اللجنة المنظمة، وجميع العاملين في فرق العمل من الكوادر الوطنية التي نفتخر بها، إذ كانوا جميعاً على العهد بهم لإنجاح هذا الحدث الذي يقام للعام الخامس على التوالي، والسعي دائماً لتحقيق التطور المنشود لنشر رياضة الدراجات الهوائية، وتعزيز أسلوب الرياضة والنشاط البدني كأسلوب حياة للمجتمع بأكمله».

من جانبه أعرب رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة، ماجد البستكي، عن سعادته بالتغطية الإعلامية التي نالتها البطولة، وهو ما أسهم في التعريف بالسباقات، ونقل لملايين المشاهدين روعة أجواء البطولة وقوة منافساتها، إلى جانب سعينا لتغطية وإبراز كل تفاصيل الحدث عبر جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وتحفيز المشاركين طوال المنافسات.

كما أشاد رئيس اللجنة اللوجستية، محمد الموسى، بالالتزام الكامل لجميع الفرق والدراجين بالتعليمات الفنية ولوائح البطولة، التي يتم تنظيمها ضمن مسارات عالمية رائعة تتميز بالأمان، ضمن محمية المرموم الطبيعية التي تضم نباتات وحيوانات نادرة ورائعة، مشدداً على أن اللجنة المنظمة حرصت على إقامة مسار خاص بكل سباق، لمراعاة عوامل تنافسية وكسر النمط الروتيني وجعل كل سباق له خصائص تزيد من القوة والإثارة فيه.

وأكد رئيس اللجنة المالية والترويج في بطولة السلم للدراجات الهوائية، رامي النابلسي، على التزام المشاركين بالتعليمات الصادرة عن اللجنة المنظمة، وفي مقدمتها الفحوص من الجائحة والإجراءات الاحترازية.

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متسابقة تشارك في السباق من 24 جنسية، بينهن 17 متسابقة فردي، و57 مقسمات على 10 فرق.

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