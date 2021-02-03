الامارات | ليوناردو يتمسك بشباب الأهلي رغم عدم قيده

شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو يتمسك بشباب الأهلي رغم عدم قيده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن البرازيلي ليوناردو دي سوزا فوجئ بقرار شباب الأهلي بعدم قيده في قائمة الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بعدما كان قد حصل على وعد من مسؤولي النادي بإعادة قيده، عقب عودته من البرازيل، واستكماله البرنامج العلاجي الذي خضع له إثر العملية الجراحية التي أجراها في كاحل القدم.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن ليوناردو تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، لافتاً إلى أن اللاعب البرازيلي رفض العرض، بداعي رغبته في اللعب مع شباب الأهلي، خصوصاً مع حصوله على وعد بقيده، قبل أن يقرر النادي التعاقد مع الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، على سبيل الإعارة من النصر السعودي، وقيده بدلاً من لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس.

ونشر ليوناردو دي سوزا مقطع فيديو على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، أول من أمس، أثناء لعبه بالكرة في منزله، مؤكداً جاهزيته للمشاركة في المباريات، وتعافيه تماماً من الإصابة التي أبعدته عن شباب الأهلي في النصف الأول من الموسم.

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