الامارات | سلسلة سباقات ياس تنطلق غداً بمشاركة آمنة وحمدة القبيسي

شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة سباقات ياس تنطلق غداً بمشاركة آمنة وحمدة القبيسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف حلبة مرسى، غداً، الجولة الثانية من سلسلة سباقات ياس التي تشهد فعالياتها، التي تختتم الأحد المقبل، منافسات مجموعة من أهم البطولات المحلية والإقليمية، من ضمنها بطولتا «فورمولا3 آسيا»، و«فورمولا4 الإمارات».

وقال بيان صحافي: «تشارك السائقتان الإماراتيتان الشابتان، آمنة وحمدة القبيسي، في المنافسات إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة».

ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الختامية من بطولة «فورمولا4 الإمارات» من 11 إلى 13 فبراير، فيما تختتم بطولة «فورمولا3 آسيا» منافساتها يومي 19 و20 فبراير.

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