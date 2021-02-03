الامارات | «يد الشارقة» تقسو على النصر في انطلاق إياب دوري الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن «يد الشارقة» تقسو على النصر في انطلاق إياب دوري الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قسا فريق شباب اليد في نادي الشارقة على ضيفه النصر، وفاز عليه بفارق 21 هدفاً «49-28»، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، في افتتاح مرحلة إياب الدوري العام لمرحلة الشباب، التي شهدت أيضاً، عودة شباب الأهلي بانتصار مستحق من صالة مضيفه الوصل بواقع 44-23.

وبنتائج الجولة، حافظ فريق الشارقة على سجله الخالي من الهزائم، وعزز صدارته للترتيب العام برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي الوصيف، وحافظ النصر رغم الخسارة على مركزه الثالث برصيد تسع نقاط بفارق نقطتين عن العين المرتاح في هذه الجولة، وتجرع الوصل خسارته الخامسة على التوالي، التي أبقته في المركز الأخير بخمس نقاط.

شباب الأهلي حقق فوزاً مستحقاً على مضيفه الوصل بواقع 44-23.

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