شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 من فريق المصري البورسعيدي في حادث سير بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ بأن مستشفى برج البرلس استقبل اليوم 5 مصابين من فريق المصري البورسعيدي، نتيجة حادث تصادم سير سيارة ملاكى مع «توك توك» بمنطقة البرلس.

وتبين أن المصابين من طاقم فريق المصرى البورسعيدى لكرة القدم، وتبين إصابة أحدهم بجرح قطعى بالوجه وجروح سطحية، والآخرين بحالة جيدة، وتم عمل اللازم وخروج الجميع بعد أن تحسنت حالتهم.

إصابة 5 من فريق المصري البورسعيدي في حادث مروري

إصابة 5 من فريق المصري البورسعيدي في حادث مروري