شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يحذر اللاعبين من الظهور الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، توقيع عقوبة مالية كبيرة على أي لاعب بالفريق حال ظهوره في وسائل الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من جهاز الكرة في النادي.

ووجه المشرف العام على الكرة تحذيراً لجميع لاعبي الفريق حال استخدام حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة سلبية في الفترة القادمة.

وطالب قاسم، اللاعبين بالحفاظ على تركيزهم في الفترة الحالية من أجل الحفاظ على صدارة مسابقة الدوري، والاستعداد لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا المقبلة.