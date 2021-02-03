شكرا لقرائتكم خبر عن الهاجري يحتفظ برئاسة اتحاد الطاولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

ضمن المهندس داود الهاجري، رئيس اتحاد كرة الطاولة، الاحتفاظ بمنصبه رئيساً للاتحاد للدورة الجديدة «2020- 2024»، بالتزكية مرشحاً من نادي النصر، بعد إغلاق باب الترشح دون تقدم أحد لمنافسته على المنصب، علاوة على 6 أعضاء تقدموا للعضوية، سيصار لتزكيتهم من الجمعية العمومية، طبقاً لنظام القائمة الذي اعتمدته في وقت سابق.

ويخول الرئيس حق اختيار الأعضاء وهم: إبراهيم العسم،مرشح نادي عجمان، وحسن الزرعوني «الشارقة» وأحمد البحر «شباب الأهلي»،وعبد الرحمن المنهالي «فلج المعلا»،وفيصل مصبح الكعبي «المدام»،علماً بأن الأخير هو المرشح الجديد الوحيد للعضوية في الدورة الجديدة، أما الخمسة الآخرون فهم من الإدارة الحالية، والتي غادرها عضو واحد هو علي الظنحاني الذي لم يتقدم للترشح.

ومن المقرر أن تعتمد لجنة الانتخابات برئاسة محمد العامري قائمة المرشحين في اجتماعها يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، ومن ثم يصار لتزكية المرشحين من قبل الجمعية العمومية الانتخابية في اجتماعها المقرر يوم الثالث من مارس/ آذار المقبل.