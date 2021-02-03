«اتكسفوا على دمكم».. رد قوي من نبيل الحلفاوي بعد هجوم جماهير الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

انتقد الفنان نبيل الحلفاوي من هاجمه من جمهور الزمالك، وذلك بعد تهنئته فريق غزل المحلة بعد الفوز على الفريق الأبيض بهدفين لهدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الحلفاوي قد كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قال فيها: "مبروك لغزل المحلة الفوز الأول بعد عشرة أسابيع من بدء الدوري".

وبسبب هذه التغريدة، شن عدد كبير من جمهور الزمالك هجوماً عنيفاً على نبيل الحلفاوي، حيث اعتقدوا أنه يسخر من فريقهم بعد هزيمته أمام المحلة.

وكتب الحلفاوي تغريدة للرد على مهاجميه قائلاً: "‏المحروقين أوي من تهنئتي للمحلة بعد فوزها لازم ينكسفوا على دمهم".

وأضاف الحلفاوي في تغريدته: "أنا هنأت ناد مصري عريق في مسابقة محلية على فوز غير متوقع. بينما هم علانية يتمنون يوميا فوز ناد قطري على ناد مصري في بطولة دولية إن لم تستح فاصنع ماشئت."

واحتتم الفنان الكبير تغريدته قائلاً: "أفسدتكم الكراهية مع صادق تقديري ومحبتي للزمالكاوية المحترمين".

وفي وقت سابق اليوم، تمكن فريق غزل المحلة من تحقيق أولى انتصاراته بالدوري المصري بعد الفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 11.