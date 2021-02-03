قبل مواجهة الدحيل.. إصابة بدر بانون في تدريبات الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

تعرض المدافع المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة خلال المران الرابع للفريق على ملعب ‏جامعة قطر، في إطار الاستعداد لمواجهة الدحيل بعد غدٍ الخميس، في مستهل مشوار الفريق ‏بكأس العالم للأندية، والتي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن بانون تعرض لكدمة خفيفة في الكاحل بالتدريبات بعد التحام مع صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي خلال التقسيمة التي خصصها المدير الفني للفريق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر خضوع اللاعب لفحص طبي غدًا الأربعاء من أجل تحديد موقفه من لقاء الدحيل القطري.

وفي السياق ذاته، نقل موقع "يلا كورة" عن مدير الكرة بالنادي الأهلي، الكابتن سيد عبدالحفيظ، قوله إن المدافع المغربي تعرض لكدمة خفيفة في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الفريق مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف عبدالحفيظ أن بدر بانون خضع لفحص طبي دقيق تبين منه أن إصابته خفيفة وسيتواجد بشكل طبيعي في مران الغد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مران الأهلي اليوم شهد مشاركة جميع اللاعبين، حيث اشتمل على ‏الجوانب الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال ضربة البداية أمام ‏الفريق القطري.

ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته الجماعية غدًا الأربعاء استعدادًا لمواجهة يوم الخميس