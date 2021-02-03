شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: حالة خماسى الفريق مطمئنة بعد تعرضهم لحادث على الطريق الدولى الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى البورسعيدى، أن حالة خماسى لاعبى الفريق إسلام صلاح وكريم العراقى ومحمد جريندو ومحمد شحاته وزياد فرج، الذين تعرضوا لحادث مرورى على الطريق الدولى الساحلى مطمئنة للغاية، مضيفًا أن اللاعب اسلام صلاح أجرى جراحة بسيطة لتقطيب جرح قطعى فى رأسه مؤكدًا أن الأشعة التشخيصية التى خضع لها اللاعب أثبتت سلامة الجمجمة والمخ من أية إصابات.

ووفقا للحساب الرسمى للنادى عبر فيسبوك، تحسنت حالة اللاعب كريم العراقى الذى تعرض لإغماء بسيط عقب الحادث، بينما تعرض الثلاثى محمد جريندو ومحمد شحاته وزياد فرج لبعض الرضوض والكدمات.

هذا ومن المنتظر أن يغادر الخماسى مستشفى البرلس العام خلال دقائق قليلة بعد انهاء كافة الاجراءات الادارية.

وكان الخماسى قد تعرض لحادث مرورى بسيارة اللاعب كريم العراقى التى اصطدمت بأحد أعمدة الانارة على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من مدينة البرلس وذلك قبل نحو ساعات.





من ناحية أخرى، تعادل فريقا المصرى البورسعيدى والبنك الأهلى سلبيا في المباراة التي جرت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الحادية عشر للدورى ، ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى 17 نقطة في المركز الرابع بجدول الدورى ، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 9 نقاط في المركز الرابع عشر.