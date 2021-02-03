شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة بدر بانون بالكاحل في مران الأهلي بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المغربي بدر بانون مدافع الأهلي للإصابة في الكاحل خلال مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، ضمن الاستعداد لمباراة فريقه ضد الدحيل القطري يوم الخميس المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي وأشعة لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة الدحيل.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرابع مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ‏جامعة قطر، في إطار الاستعداد لمواجهة الدحيل بعد غدٍ الخميس، في مستهل مشوار الفريق ‏بكأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.‏

جاء مران اليوم قويا وبمشاركة جميع اللاعبين، ووسط تركيز شديد من الجميع، واشتمل على ‏الجوانب الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال ضربة البداية أمام ‏الفريق القطري.‏

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الأخير غدا في الثامنة والنصف مساء بتوقيت الدوحة، السابعة ‏والنصف بتوقيت القاهرة، في إطار الاستعداد لضربة البداية أمام الدحيل.‏

ويحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مؤتمرًا صحفيًّا غدًا خاصًّا بالحديث عن مباراة ‏الدحيل. ويقام المؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، داخل قاعة المؤتمرات بملعب المدينة ‏التعليمية الذي يحتضن اللقاء.‏

المعروف أن الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق ‏له الفوز بالمركز الثالث في البطولة، والتتويج بالميدالية البرونزية.‏