شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفنى لـ غزل المحلة: لدينا أكثر من 9 لاعبين فى الفريق من الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق خالد عيد المدير الفني لنادى غزل المحلة، على فوز فريقه على نادى الزمالك، موضحا: "كنا بنلاعب فريق كبير وربنا وفقنا".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أنه لم يكن هناك توفيق الفتة الماضية ولكن كانوا يحققون نتائج جيدة، والفوز على الزمالك يعطى دفعة لللاعبين لعودة هبية المحلة.

وأضاف المدير الفني لنادى غزل المحلة: "لدينا أكثر من 9 لاعبين في الفريق من الناشئين".

وخسر فريق الزمالك من نظيره غزل المحلة بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي أقيمت اليوم علي استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الأخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.