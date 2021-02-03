شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام :"مش قلقان على الزمالك بعد الهزيمة من المحلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن أداء الزمالك في دوري الموسم الجاري جيد للغاية ، على الرغم من الخسارة في مباراة اليوم أمام غزل المحلة 1 / 2 في الجولة الـ11 للدوري.

تابع حازم إمام في الاستوديو التحليلي لقناة أون تايم سبورت و يقدمه الإعلامي سيف زاهر ، على الزمالك التعلم من أخطاءه و عدم إهدار النقاط ، ولكن الموسم الحالي جيد للزمالك وضربة البداية جيدة ، ومش قلقان على الزمالك ، بيقدم مستوى جيد في المباريات.

أضاف عضو اتحاد الكرة السابق الزمالك يضم نجوم كبار و مميزين ويجب عليهم التركيز لتحقيق بطولة ، والفوز ببطولة الدوري و دوري أبطال أفريقيا ، الجماهير تنتظر ذلك.

خسر فريق الزمالك من نظيره غزل المحلة بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي أقيمت اليوم علي استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الاخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.

لهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.