شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاهلى اليوم الثلاثاء 2 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 2 / 2 / 2021 العديد من الاخبار المهمة، أبرزها خوض الفريق الأحمر مرانه الرابع بقطر بمشاركة كل اللاعبين، واقتراب الأهلي من ارتداء القميص البديل "الرمادي" أمام الدحيل.
الأهلي يركز على الجمل الفنية في مرانه الرئيسي قبل مواجهة الدحيل فى المونديال
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرابع مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جامعة قطر، في إطار الاستعداد لمواجهة الدحيل بعد غدٍ الخميس، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.
جاء مران اليوم قويا وبمشاركة جميع اللاعبين، ووسط تركيز شديد من الجميع، واشتمل على الجوانب الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال ضربة البداية أمام الفريق القطري.
يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الأخير غدا في الثامنة والنصف مساء بتوقيت الدوحة، السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، في إطار الاستعداد لضربة البداية أمام الدحيل.
موسيماني يتحدث عن مباراة الأهلي والدحيل في مؤتمر صحفي غداً
ويقام المؤتمر في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس داخل قاعة المؤتمرات الخاصة بملعب المدينة التعليمية الذي يحتضن اللقاء.
وكان الفريق قد واصل تدريباته على ملعب جامعة قطر، في الوقت الذي تخضع فيه البعثة لإجراءات طبية مشددة، وفقا للترتيبات التي وضعتها اللجنة المنظمة للبطولة منذ سفر الفريق من القاهرة.
ياسر إبراهيم: أي لاعب يتمنى التواجد في مونديال الأندية.. وهدفنا تخطي الدحيل
علق ياسر إبراهيم مدافع الأهلي على استعداد فريقه للمشاركة في كأس العالم للأندية والتي يستهلها بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل قائلا: "أنا في محفل أي لاعب في العالم يتمنى يكون متواجد به وفخور بتمثيل الأهلي ونتمنى تحقيق شيء يليق باسم الأهلي والكرة المصرية".
قال خلال تصريحات لبرنامج "الأهلي في المونديال" على قناة الأهلي: "الأجواء مختلفة هنا جئنا إلى قطر باعتبارنا بطل أفريقيا ونمثل مصر كلها، ونواجه الدحيل فهو فريق قوي وندرسه جيدا كلاعبين وأتمنى مذاكرته جيدا وتطبيق ما يطلبه موسيماني منا".
الأهلي يقترب من ارتداء القميص الرمادي في مباراة الدحيل
اقترب فريق الأهلي من ارتداء القميص البديل "الرمادي" في مباراته ضد الدحيل القطري يوم الخميس المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، باعتبار أن منافسه صاحب الأرض وسيظهر بزيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأحمر.
ويعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والدحيل غدا الأربعاء عبر الفيديو كونفرانس في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" واللجنة المنظمة للبطولة، للاتفاق على الأمور التنسيقية الخاصة بالمباراة والألوان التي يرتديها كلا الفريقين وحارسي المرمى.
من ناحية أخرى ، تلقى النادي الأهلي خطاباً من الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أكد فيه الأخير تخفيض مكافأة التأهل لكأس العالم للأندية من 2.5 مليون دولار إلى مليون دولار بسبب الظروف التى تُقام فيها النسخة الحالية من البطولة بقطر على خلفية “جائحة” كورونا التى تسببت في خسائر مالية بملايين الدولارات للجميع في الشارع الرياضي وخارج الوسط الرياضي.
جماهير الأهلي تتوافد لإجراء مسحة كورونا بقطر لحضور مباراة الدحيل
توافدت جماهير الأهلي التي تنوي حضور مباراة فريقهم ضد الدحيل في افتتاح مشوار الفريق الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية، على الأماكن المخصصة لإجراء المسحة الطبية للجماهير المقرر أن تحضر مباراة فريقهم من المدرجات، من أجل مؤازرة الأهلي في مشواره بمونديال الأندية.
ويخوض اليوم الثلاثاء الأهلي مرانه اليوم على ملعب الجامعة بقطر قبل أن يخوض مرانه الأخير على ملعب المباراة غدا الأربعاء في ختام الاستعدادات لمواجهة الدحيل، في المران الذي يسعى خلاله بطل إفريقيا في وضع خطة مباراة الخميس.
وجاءت نتيجة المسحة التى أجراها فريق الأهلي خلال الساعات الماضية سلبية ليكون جميع لاعبي الاهلي خاليين من فيروس كورونا فيما سيخضع الفريق لمسحة جديدة غداًالأربعاء، والتى ستكون المسحة الأخيرة قبل مواجهة الدحيل القطري بعد غد ، الخميس، في إنطلاقة مشوار الاهلي بمونديال الأندية.
الأهلي يتحرك لخوض مرانه الرابع استعدادًا لمواجهة الدحيل
تحركت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب جامعة قطر لخوض المران الرابع، استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري بعد غدٍ الخميس في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.
وركز بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، خلال تدريبات الفريق منذ وصوله إلى الدوحة على الجانب الفني والخططي، إلى جانب محاضرات الفيديو لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق القطري.
وتجري بعثة الأهلي مسحة طبية جديدة صباح غدٍ الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة الدحيل، وتأتي المسحة الطبية المنتظرة غدًا وفقا لتعليمات اللجنة المنظمة للبطولة قبل المباراة الأولى بـ24 ساعة، في إطار البروتوكول الطبي الخاص المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.