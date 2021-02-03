أخبار الاهلى اليوم الثلاثاء 2 / 2 / 2021

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 2 / 2 / 2021 العديد من الاخبار المهمة، أبرزها خوض الفريق الأحمر مرانه الرابع بقطر بمشاركة كل اللاعبين، واقتراب الأهلي من ارتداء القميص البديل "الرمادي" أمام الدحيل.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرابع مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ‏جامعة قطر، في إطار الاستعداد لمواجهة الدحيل بعد غدٍ الخميس، في مستهل مشوار الفريق ‏بكأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.‏

جاء مران اليوم قويا وبمشاركة جميع اللاعبين، ووسط تركيز شديد من الجميع، واشتمل على ‏الجوانب الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال ضربة البداية أمام ‏الفريق القطري.‏

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الأخير غدا في الثامنة والنصف مساء بتوقيت الدوحة، السابعة ‏والنصف بتوقيت القاهرة، في إطار الاستعداد لضربة البداية أمام الدحيل.‏