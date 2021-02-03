شكرا لقرائتكم خبر عن حادث سير لـ5 لاعبين بالمصري بعد إستبعادهم من مباراة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض كريم العراقي لاعب النادي المصري لحادث سيارة بعد الإصطدام بتوكتوك، ومعه أربعة من زملائه بالفريق، عقب استبعادهم من قبل على ماهر المدير الفني خلال مباراة فريقهم أمام البنك الأهلي، وكشف كريم خطاب عبر أون تايم سبورت أن كريم العراقي ومعه عدد من زملائه بالفريق تعرضوا لحادث سيارة.

أضاف كريم خطاب أن كريم العراقي ومعه إسلام صلاح ومحمد شحاتة وجريندو وزياد فرج، توجهو لإحدي المستشفيات القريبة وتعرض عراقي للإغماء، وتعرض إسلام صلاح لإصابة فى رأسه.

انتهى الشوط الأول بين المصرى البورسعيدى والبنك الأهلى بالتعادل السلبى بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الحادية عشر للدورى .

جاءت احداث الشوط سريعة من جانب الفريقين وأضاع اللاعبون العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة وبدأها لاعبو البنك الأهلى في الربع ساعة الأولى من المباراة عندما أخطأت كرة فادى فريد المرمى ، رد بعدها المصرى بالعديد من الكرات بعدما حدث استفاقة للثنائى أحمد رفعت ومحمد عنتر والنيجيرى اوستن اموتو الذى بذل مجهودا كبيرا وكاد يحرز هدف التقدم .

وبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : احمد مسعود

خط الدفاع : علاء عطا واحمد شوسة وعمرو موسى وشديد

خط الوسط : فريد شوقى وسعيدو صنبورى و أحمد رفعت وحسن علي ومحمد عنتر

خط الهجوم : اوستن اموتو

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل البنك الأهلى المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى خمسة مباريات وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا .