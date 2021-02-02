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الامارات | شباب الأهلي يعتذر عن عدم استضافة مباريات "الأولى" في آسيا

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم عبدالمجيد حسين عن اعتذار النادي عن عدم استضافة مباريات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال آسيا.

وقال حسين لقناة دبي إنه في ظل عدم وجود دعم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وظروف جائحة فيروس اعتذر نادي شباب الأهلي عن عدم استضافة مباريات المجموعة الأولى التي تقام في أبريل المقبل.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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