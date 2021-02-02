الامارات | شباب الأهلي يعتذر عن عدم استضافة مباريات "الأولى" في آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يعتذر عن عدم استضافة مباريات "الأولى" في آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم عبدالمجيد حسين عن اعتذار النادي عن عدم استضافة مباريات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال آسيا.

وقال حسين لقناة دبي الرياضية إنه في ظل عدم وجود دعم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وظروف جائحة فيروس كورونا اعتذر نادي شباب الأهلي عن عدم استضافة مباريات المجموعة الأولى التي تقام في أبريل المقبل.

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