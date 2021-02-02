الامارات | الزمالك يتلقى الخسارة الأولى في الدوري المصري أمام غزل المحلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى الخسارة الأولى في الدوري المصري أمام غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى فريق الزمالك الخسارة الأولى له في الدوري المصري على أمام فريق غزل المحلة في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري ، وتقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من وتعادل غزل المحلة سريعاً عن طريق عبده يحيى، في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وأحرز بديل المحلة خالد الاخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.

وعلق مدرب الزمالك، البرتغالي باتشكيو، على الخسارة قائلاً: “النتيجة غير متوقعة وهدف المحلة كان فى وقت غير متوقع بعد طرد فرجانى ساسى، الفريق سعى الى الفوز لكن لم يكن هناك تفاهم بين الدفاع، مما مكن المحلة من الفوز واحراز الهدف القاتل، عامل الوقت لم يساعد الفريق على العودة وبالتالى فقدنا المباراة، أعفي اللاعبين من المسؤولية ولا يوجد فريق لا يتعرض للخسارة”.

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