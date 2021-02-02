شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غزل المحلة: فوزنا على الزمالك لم يكن ضربة حظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن خالد عيد، المدير الفني لنادي غزل المحلة، إن فريق المحلة لاعيبة لديهم فرصة جيدة جدا، ولدينا أمل أن تشارك المحلة في الدوري هذا العام.

وأضاف الكابتن خالد عيد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن النادي عانى خلال السنوات الماضية من تخبط إداري جعله يكون في الدرجة الثانية.

وأوضح أن الأمور تسير بصورة جيدة بعد الفوز على نادي الزمالك، مؤكدا أن الزمالك فريق ونادي كبير.

وتابع المدير الفني لنادي غزل المحلة: فوزنا على الزمالك لم يكن ضربة حظ