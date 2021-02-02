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تردد قناة «بي إن سبورتس» المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل على جميع الأقمار

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أحمد جودة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة «بي إن سبورتس» المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل على جميع الأقمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتنظر الملايين من عشاق كرة القدم بطولة كأس العالم للاندية والمقامة في قطر من الفترة 4 فبراير حتى 11 فبراير 2021.

وينتظر الملايين أيضا في مصر والعالم العربي المباراة الاولي للمارد الاحمر النادي الاهلي بطل افريقيا أمام فريق الدحيل القطري بطل اسيا.

وستقام المباراة في أول أيام البطولة، يوم الخميس 4 فبراير وذلك في تمام الساعة 7:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

المباراة ستنقلها قنوات بي إن سبورتس ولكنها ستنقل أيضا على القناة المفتوحة والمجانية beIN Sports HD .

وفيما يلي تردد القناة على جميع الاقمار الصناعية:

أولا: تردد القناة المفتوحة على القمر الصناعي يوتلسات

التردد (ميجا هرتز)

11054

معدّل استقطاب الموجة

أفقي

معدّل الترميز

27500

معدّل تصحيح الخطأ

2/3

إشارة ارسال البث

DVB-S2

معدّل تردد الموجة

8PSK

ثانيا: تردد القناة المفتوحة على القمر الصناعي سهيل سات 1

التردد (ميجا هرتز)

11566

معدّل استقطاب الموجة

أفقي

معدّل الترميز

27500

معدّل تصحيح الخطأ

2/3

إشارة ارسال البث

DVB-S2

معدّل تردد الموجة

8PSK

- تردد القناة المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات

التردد (ميجا هرتز)

11054

معدّل الترميز

27500

إشارة ارسال البث

DVB-S2

معدّل استقطاب الموجة

أفقي

ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط

2/3

معدّل تردد الموجة

8PSK

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    166,492

  • تعافي

    130,107

  • وفيات

    9,360

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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