شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة «بي إن سبورتس» المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل على جميع الأقمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتنظر الملايين من عشاق كرة القدم بطولة كأس العالم للاندية والمقامة في قطر من الفترة 4 فبراير حتى 11 فبراير 2021.

وينتظر الملايين أيضا في مصر والعالم العربي المباراة الاولي للمارد الاحمر النادي الاهلي بطل افريقيا أمام فريق الدحيل القطري بطل اسيا.

وستقام المباراة في أول أيام البطولة، يوم الخميس 4 فبراير وذلك في تمام الساعة 7:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

المباراة ستنقلها قنوات بي إن سبورتس ولكنها ستنقل أيضا على القناة المفتوحة والمجانية beIN Sports HD .

وفيما يلي تردد القناة على جميع الاقمار الصناعية:

أولا: تردد القناة المفتوحة على القمر الصناعي يوتلسات

التردد (ميجا هرتز) 11054 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

ثانيا: تردد القناة المفتوحة على القمر الصناعي سهيل سات 1

التردد (ميجا هرتز) 11566 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

- تردد القناة المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات

التردد (ميجا هرتز) 11054 معدّل الترميز 27500 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل استقطاب الموجة أفقي ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 معدّل تردد الموجة 8PSK