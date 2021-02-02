شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته استعداداً للاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خوض الفريق تدريباته، الأربعاء، بملعب النادي، لبدء الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري المقررة إقامتها الأحد المقبل، في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.

وخسر الزمالك أمام غزل المحلة، مساء اليوم، بهدف مقابل هدفين في الجولة الحادية عشرة للدوري والتي أقيمت باستاد غزل المحلة.