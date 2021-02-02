أولونغا: مونديال الأندية تحدي من نوع مختلف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

إعتبر مهاجم ​الدحيل​، ​ميشيل أولونغا​ أن على فريقه أن يعمل بجهد لتحقيق المأمول منه في مونديال الأندية.



وصرح أولونغا للموقع الرسمي لناديه: "نعلم تماماً قوة الأهلي وهو فريق جيد وعريق في القارة الإفريقية، وصل إلى هذه البطولة عدة مرات والجميع في النادي يعلم ذلك".

وأضاف: "هذه البطولة تحدي من نوع مختلف ويجب أن نعمل بجهد كبير لتحقيق الظهور المنتظر والمباراة لن تكون سهلة لكنها فرصة مهمة وجيدة لنظهر بالشكل المطلوب".

وختم أولونغا: "الدحيل فريق مميز وهو أحد أكبر الأندية في قطر وبصراحة من الرائع التواجد هنا وهي محاولة لترقية مسيرتي الكروية، نعمل ضمن فريق واحد كأخوة لحصد المزيد من البطولات والألقاب لهذا النادي العريق".