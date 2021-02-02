لاوتارو: يوفنتوس لم ينس خسارة الدوري وسيحاول اقصاءنا من الكأس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

اكد لاعب نادي ​انتر ميلان​و الايطالي ​لاوتارو​ مارتينيز أن ​يوفنتوس​ سيكون متحمسًا لنصف نهائي كأس إيطاليا بعد هزيمته الأخيرة في الدوري الإيطالي أمام إنتر ميلان.



وقال لاوتارو مارتينيز: "يجب أن نواصل ما فعلناه حتى الآن ونحاول تكرار المباراة الذكية التي خضناها في الدوري امامهم".

وأضاف: "هذه منافسة مختلفة ومباراة أخرى لكن يجب أن نحاول تكرار هذا الأداء أتوقع بالتأكيد أن يكون يوفنتوس أكثر حماسة لأن الخسارة بهذه الطريقة سيئة وهم يعرفون ذلك".

وأكد لاوتارو: "يجب أن نركز ونفعل ما نمارسه في التدريب وأن نكون في حالة تأهب لهجماتهم المرتدة".