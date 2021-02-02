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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاوتارو: يوفنتوس لم ينس خسارة الدوري وسيحاول اقصاءنا من الكأس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021
اكد لاعب نادي انتر ميلانو الايطالي لاوتارو مارتينيز أن يوفنتوس سيكون متحمسًا لنصف نهائي كأس إيطاليا بعد هزيمته الأخيرة في الدوري الإيطالي أمام إنتر ميلان.
وقال لاوتارو مارتينيز: "يجب أن نواصل ما فعلناه حتى الآن ونحاول تكرار المباراة الذكية التي خضناها في الدوري امامهم".
وأضاف: "هذه منافسة مختلفة ومباراة أخرى لكن يجب أن نحاول تكرار هذا الأداء أتوقع بالتأكيد أن يكون يوفنتوس أكثر حماسة لأن الخسارة بهذه الطريقة سيئة وهم يعرفون ذلك".
وأكد لاوتارو: "يجب أن نركز ونفعل ما نمارسه في التدريب وأن نكون في حالة تأهب لهجماتهم المرتدة".