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لاوتارو: يوفنتوس لم ينس خسارة الدوري وسيحاول اقصاءنا من الكأس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

اكد لاعب نادي ​انتر ميلان​و الايطالي ​لاوتارو​ مارتينيز أن ​يوفنتوس​ سيكون متحمسًا لنصف نهائي كأس إيطاليا بعد هزيمته الأخيرة في أمام إنتر ميلان.

وقال لاوتارو مارتينيز: "يجب أن نواصل ما فعلناه حتى الآن ونحاول تكرار المباراة الذكية التي خضناها في الدوري امامهم".

وأضاف: "هذه منافسة مختلفة ومباراة أخرى لكن يجب أن نحاول تكرار هذا الأداء أتوقع بالتأكيد أن يكون يوفنتوس أكثر حماسة لأن الخسارة بهذه الطريقة سيئة وهم يعرفون ذلك".

وأكد لاوتارو: "يجب أن نركز ونفعل ما نمارسه في التدريب وأن نكون في حالة تأهب لهجماتهم المرتدة".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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