شكرا لقرائتكم خبر إدارة الاتحاد تعلق مستقبل طارق بقرار كاريلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرجأت إدارة نادي الاتحاد قرار التجديد للمدافع طارق عبدالله من عدمه للمدير الفني للفريق الأول الكروي فابيو كاريلي، بعد دخول اللاعب فترة الستة أشهر الحرة الأخيرة من عقده الاحترافي.

ووافقت إدارة النادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على إعارة اللاعب لنادي ضمك، بسبب رغبة النادي الجنوبي في خدمات اللاعب، إلى جانب عدم وجود فرصة لمشاركته نظير اعتماد كاريلي على المدافع الدولي سعود عبدالحميد.

من جهة أخرى أجرى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي سلسلة اجتماعات شملت بداية الالتقاء بكبار اللاعبين، منهم كريم الأحمدي قائد الفريق والمدافع المصري أحمد حجازي ثم بقية اللاعبين.

وحرص الحائلي من خلال هذا الاجتماع على رفع الروح المعنوية للفريق، وتحفيزهم للنهوض مجددا لتحقيق النتائج الإيجابية، ثم اختتم ذلك بتسليمهم راتب شهر.