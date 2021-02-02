انتفاضة شتوية في العين للهروب من القاع

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وتسابق إدارة العين الزمن لإنهاء كافة التعاقدات قبيل نهاية فترة التسجيل والتي تنتهي بتاريخ 7 فبراير الجاري، وقد شهدت الفترة حتى الآن تعاقد العين مع المدافع الغاني إبراهام فريمبورج لتعزيز خط الدفاع، كما تعكف الإدارة حاليا على إنهاء التعاقدات مع لاعبين أجنبيين على مستوى عال إضافة إلى مفاوضات مع نجم دولي محلي في وسط الملعب.من جهة أخرى أعلنت إدارة نادي العين التعاقد مع المدرب الإسباني الشهير بابلو ماشين لقيادة الفريق نحو الهروب من شبح الهبوط خلفا للألماني مايكل سكيبه والذي أنهت الإدارة عقدة أواخر الأسبوع الماضي.
العين هذا الموسم:
- لعب 15 لقاء في الدوري، فاز 3 خسر: 11، تعادل: 1
- استطاع إقصاء الأهلي والعبور لدور الـ 8 من كأس الملك.
- يحتل المركز الأخير برصيد 10 نقاط.
- استقبلت شباكه 30 هدفا كثاني أضعف خط دفاع.
- سجل لاعبو العين 17 هدفا.
- تلقى 5 خسائر متتالية في آخر الجولات.
- آخر فوز حققه العين كان أمام التعاون في الجولة الـ 10.
- التعاقد مع المدرب الإسباني بابلو ماشين لتولي القيادة الفنية.
- التوقيع مع المدافع الغاني إبراهام فريمبورج.
- اقتربت الإدارة من التعاقد مع بادو ندياي لاعب نادي فاتح كاراجومروك التركي.
- مفاوضات متقدمة مع البرازيلي شايلون لاعب ساوباولو البرازيلي.
- مفاوضات مع لاعب خط الوسط عبدالملك الخيبري.
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