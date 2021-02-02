شكرا لقرائتكم خبر انتفاضة شتوية في العين للهروب من القاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسعى إدارة نادي العين خلال فترة التعاقدات الشتوية الجارية لتصحيح مسار الفريق نحو الهروب من قاع الترتيب بعد أن جمع خلال الـ 15 جولة الماضية 10 نقاط، جعلته حبيس المركز الأخير في سلم الترتيب العام لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتسابق إدارة العين الزمن لإنهاء كافة التعاقدات قبيل نهاية فترة التسجيل والتي تنتهي بتاريخ 7 فبراير الجاري، وقد شهدت الفترة حتى الآن تعاقد العين مع المدافع الغاني إبراهام فريمبورج لتعزيز خط الدفاع، كما تعكف الإدارة حاليا على إنهاء التعاقدات مع لاعبين أجنبيين على مستوى عال إضافة إلى مفاوضات مع نجم دولي محلي في وسط الملعب.

من جهة أخرى أعلنت إدارة نادي العين التعاقد مع المدرب الإسباني الشهير بابلو ماشين لقيادة الفريق نحو الهروب من شبح الهبوط خلفا للألماني مايكل سكيبه والذي أنهت الإدارة عقدة أواخر الأسبوع الماضي.

العين هذا الموسم:

لعب 15 لقاء في الدوري، فاز 3 خسر: 11، تعادل: 1

استطاع إقصاء الأهلي والعبور لدور الـ 8 من كأس الملك.

يحتل المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

استقبلت شباكه 30 هدفا كثاني أضعف خط دفاع.

سجل لاعبو العين 17 هدفا.

تلقى 5 خسائر متتالية في آخر الجولات.

آخر فوز حققه العين كان أمام التعاون في الجولة الـ 10.

شتوية العين: