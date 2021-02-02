شكرا لقرائتكم خبر الهلال يمهل رازفان مباراتين .. وبيتزي يدخل الخيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منحت إدارة نادي الهلال الفرصة لمدرب فريق الهلال الكروي الأول الروماني رازفان لوشيسكو للبقاء على رأس الهرم التدريبي في المباراتين المقبلتين أمام الفتح والعين، بعد تراجع الأداء الفني للفريق منذ عودته من المشاركة في دوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة، والتي على إثرها فقد الفريق الحفاظ على اللقب الثالث لبطولة كأس السوبر السعودي، بعد أن خسر من النصر السبت الماضي بثلاثية نظيفة.

وكشفت معلومات لـ«مكة» أن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي دخل ضمن الأسماء البديلة لخلافة رازفان لوشيسكو في حال إقالته ورحيله لأحد الأندية الرومانية الذي يترقب القرار الهلالي.

وكانت الإدارة الهلالية عقدت اجتماعا مع المدير الفني لمناقشة أسباب تراجع الفريق وإيجاد الحلول الفنية بعد فقدان السوبر، ووصف الاجتماع بالمعتاد بعد كل جولة، إلا أن هذه المرة توسع النقاش حول التبديلات والخطط التي يرسمها في المواجهات الكروية.

على صعيد آخر أبدى نادي الشباب رغبته في ضم ظهير الهلال الأيمن أمير كردي خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل التخلي عن المدة المتبقية من عقد المهاجم الدولي عبدالله الحمدان الذي وقع عقد انتقال للهلال، كما قدم نادي الفيصلي عرضا رسميا يطلب من خلاله استعارة أمير كردي لنهاية الموسم الكروي الحالي.